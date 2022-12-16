Аавіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та тричі ударила по позиціях ЗРК окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів", - сказано в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Втрати РФ у війні проти України
Станом на 14 грудня втрати РФ на війні перетнули чергову межу - ЗСУ знщили вже 96 тис. окупантів.
Також відомо, що у Бердянську партизани залишили казарми окупантів.
Між тим "вагнерівці" провалили штурм під Бахмутом, навіть у РФ визнали ліквідацію 17 бойовиків.