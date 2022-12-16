За добу наші військові завдали 22 удари по пунктах розташування окупантів.

Аавіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та тричі ударила по позиціях ЗРК окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Втрати РФ у війні проти України

Станом на 14 грудня втрати РФ на війні перетнули чергову межу - ЗСУ знщили вже 96 тис. окупантів.

Також відомо, що у Бердянську партизани залишили казарми окупантів.

Між тим "вагнерівці" провалили штурм під Бахмутом, навіть у РФ визнали ліквідацію 17 бойовиків.

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