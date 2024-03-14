В ССО повідомляють, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ завадили спробі противника замінувати водойми в Херсонській області.

Про це сказано в повідомленні ССО ЗСУ у Telegram. Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни.Також на місці знаходився особовий склад противника.

В ССО повідомляють, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів.

"По ворожим цілям було оперативно завдано вогневого ураження ударними безпілотними системами. У результаті влучної роботи операторів ССО техніку противника знищено", - йдеться в повідомленні.

На відео ССО видно як точно оператори відпрацьовують по цілях

Ситуація в Херсонській області

7 березня 2024 року, керівник прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти знову розпочали мінувати захоплену частину лівобережної Херсонщини. На дуже великих ділянках відкритої місцевості облаштовують мінно-вибухові загородження, мінні поля.

Після підриву у 2023 році дамби Каховської ГЕС потоки води несли російські протитанкові міни, які окупанти раніше встановили вздовж лівого берега Дніпра. Деякі міни вибухали, стикаючись з перешкодами.

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