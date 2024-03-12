Водночас російська армія тероризує мирне населення, є загиблий та поранені.

На лівому березі Дніпра, на Херсонщині, українські захисники мінуснули понад півсотні російських окупантів та багато техніки, зокрема комплекс радіорозвідки "Таран".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, в цій операційній зоні триває контрбатарейна боротьба та ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби противник наважився на один штурм та, зазнавши втрат, відійшов на вихідні позиції. Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції та здійснюють заходи з розширення плацдарму. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

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Зокрема, протягом доби отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 53 окупанти, 5 гармат, 4 міномети, 2 ударні дрони "Ланцет", автоматизований комплекс радіорозвідки "Таран" та 2 станції радіоелектронної боротьби. Також пущено на брухт 8 одиниць автобронетехніки та 3 човни окупантів.

"Знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт", - йдеться у повідомленні.

Обстановка у морській акваторії залишається без змін - корабель ворожого флоту продовжує нести бойове чергування в Азовському морі, в Чорному – кораблів нема. Ракетоносії РФ з пунктів базування не виходили.

Водночас окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тероризували артилерійськими обстрілами населені пункти правобережжя, застосовували ударні дрони різних модифікацій з уражаючими елементами. Зокрема, протягом бойової доби ворог, не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, застосував 42 FPV-дрони, 9 ударних БпЛА "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 37 осколкових боєприпасів. Внаслідок застосування розривних боєприпасів у Зміївці поранено цивільну особу, у Дудчанах пошкоджено приватний автомобіль, також ще один цивільний, який був поранений напередодні, звернувся до медичного закладу про допомогу.

Окупанти 4 рази вдарили з артилерії по Херсону, два рази - по Станіславу. Також під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Республіканець, Велетенське, Тягинка, Іванівка, Кринки, Качкарівка, Одрадокам’янка, Дніпровське, Понятівка, Берислав, Тягинка, Львове, Крупиця, Зимівник, Іванівка та Червоний Маяк на Херсонщині, місто Очаків та акваторія Очаківської громади на Миколаївщині. Через ці артилерійські обстріли загинула цивільна особа. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та цивільні автомобілі.

Окрім того, поблизу Андріївки Калинівської громади на Херсонщині, чоловік натрапив на міну у полі. Внаслідок підриву міни отримав важкі поранення.

У Херсонській ОВА уточнили, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 13 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та автівку. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у навчальний заклад та господарські споруди.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення", - розповіли в ОВА. Зокрема, за даними чиновників, вбито жителя села Іванівка Дар’ївській громаді - від отриманих травм загинув чоловік, 1958 року народження.

ВІйна в Україні - ситуація на півдні

За попередню бойову добу на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, після певного затишшя російські загарбники чотири рази штурмували позиції українських захисників.

Зазнавши безповоротних та санітарних втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Загалом за добу було отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 34 окупанти, 9 гармат, танк, два ударні БпЛА типу "Ланцет", два човни, дві антени та чотири одиниці автобронетехніки.

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