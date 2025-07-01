Цей удар ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька, пояснили в Генштабі.

У понеділок, 30 червня, Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - йдеться у повідомленні.

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В Генштабі додали, що на цей момент втрати противника уточнюються.

Інші удари по ворожих об’єктах

Як повідомляв УНІАН, уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ, а саме спеціалізується на виготовленні ЗРК "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

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