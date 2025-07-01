В окремих регіонах навіть можуть почати вводити графіки подачі води, попередили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

У найближче десятиліття Україні загрожує серйозна водна криза, у деяких містах може дійти навіть до запровадження погодинної подачі води. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, пише Суспільне.

"На сьогодні Україна за міжнародними дослідженнями займає 23-24-те місце у світі за рівнем забезпечення водою. Ми - на останньому місці в Європі, і ситуація не покращується", - зазначив посадовець.

За його словами, більшість запасів питної води Україна отримує з річок, які не беруть початок на її території, і в цьому аспекті найскладнішою може стати ситуація на півдні країни, а саме в Одеській області, водопостачання якої залежить від Дністра.

Відео дня

"Це означає, що у випадку політичних чи кліматичних змін транзитна вода може зникнути або зменшитись. Якщо ситуація з водою у верхній частині течії загостриться, то регіони вище за течією насамперед забезпечуватимуть себе", - сказав Сухомлин.

Окремо він наголосив на стрімкому виснаженні підземних вод, мовляв, дощова вода більше не встигає поповнювати водоносні горизонти.

"Ми бачимо масове пересихання джерел в Одесі та навколишніх населених пунктах. Добування води з-під землі стає дедалі складнішим", - каже він.

Ще однією проблемою є погіршення якості води, адже, за словами голови Держагентства, в Україні лише 32% стічних вод проходять повноцінне очищення, що створює додаткове навантаження на водозабір і потребує більших витрат на очищення питної води.

Частково розв’язати проблему, каже він, дозволить Миколаївський водогін, будівництво якого завершується і який має бути зданий в експлуатацію у серпні 2025 року.

Утім, для реального вирішення проблеми водозабезпечення в Україні, вважає посадовець, потрібно створити єдиний національний центр управління водними ресурсами. Також, на його думку, питання води має стати частиною стратегії національної безпеки.

"Поки в Україні немає системного підходу до управління водними ресурсами, проблема буде лише загострюватися", - додав Сухомлин.

Проблеми з водою в Україні

Раніше керівниця напряму "Вода" WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко в інтерв’ю УНІАН розповідала, що через забруднення, спричинені війною, ми можемо втратити окремі джерела питної води в Україні на десятиліття, або й назавжди.

За її словами, хоч річки мають природний механізм самоочищення - завдяки постійному руху води, більшість розчинених забруднювачів поступово розбавляються й виносяться за течією, але це не означає, що наслідки повністю зникають. За її словами, небезпечні речовини осідають у донних відкладеннях, де зберігаються тривалий час і можуть призводити до вторинного забруднення — особливо під час змін гідрологічного режиму, паводків чи днопоглиблювальних робіт.

Також вона розповіла, що якщо забруднюючі речовини потраплять у підземні водоносні горизонти, їхнє очищення майже неможливе, тож існує реальний ризик втрати окремих водоносних горизонтів як джерел питної води на десятиліття або й назавжди.

Вас також можуть зацікавити новини: