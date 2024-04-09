А вся лінія фронту від Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області "стала більш активною" в останній тиждень.

Російські окупанти захопили кілька позицій на північ від Авдіївки, але ЗСУ контратакували і повернули деякі з них.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах із геолокацією видно, що окупанти спочатку просунулися до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту. Але інші кадри з геолокацією показали, що ЗСУ контратакували в тому ж лісовому масиві на схід від Новокалинового. Згідно з цими кадрами, українські сили, ймовірно, відбили вітрозахисну смугу, відтіснивши окупантів трохи на схід і в бік від адміністративних кордонів Новокалинового.

Аналітики зазначили, що хоча за твердженнями російських воєнкорів, російські війська просунулися в районі Бердичів і Водяного, насправді ISW не спостерігав свідоцтв просування росіян у цьому районі.

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Крім того, аналітики зазначили, що окупанти просунулися на південний захід від Донецька. Гелокаційні кадри показали російський механізований наступ чисельністю приблизно зі взвод. Окупанти просувалися в полі на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Аналітики зазначили, що позиційні бої тривають на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки і на південний захід - у районі Новомихайлівки та Перемоги. У ISW зазначили, що, за деякими даними, минулого тижня вся лінія фронту між районом на південний захід від Донецька і прикордонною зоною Донецько-Запорізької області "стала більш активною".

Війна в Україні: новини

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на фронті. За минулу добу ліквідовано ще 850 російських солдатів.

Російські окупанти продовжують вести штурмові дії на лінії фронту. Загалом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито шість атак у районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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