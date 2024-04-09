Тільки за минулу добу ліквідовано 850 солдатів російської окупаційної армії.

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на фронті. За минулу добу ліквідовано ще 850 російських солдатів.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 449250 (+850) осіб;

танків ‒ 7110 (+23) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 13620 (+45);

артилерійських систем / РСЗВ – 11386 (+30) / 1039 (+0);

засоби ППО ‒ 753 (+2);

літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37);

крилаті ракети ‒ 2065 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15181 (+71);

спеціальна техніка ‒ 1868 (+1).

Ситуація на фронті станом на 9 квітня - головні новини

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. При цьому росіяни завдали чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, а також здійснив 92 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відео дня

У свою чергу протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьом ЗРК та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено засіб ППО, дві станції РЕБ та два райони зосередження особового складу ворога.

Також російські окупанти атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

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