Українські захисники знищили п’ять квадроциклів, легковик, баггі та п’ять мотоциклів ворога в районах Новоплатонівки, Петропавлівки та Лозової.

На східному напрямку 18 квітня ворог атакував позиції Сил оборони на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця", на Харківському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно проводив штурмові дії у Вовчанську.

"На Куп’янському напрямку штурмові дії російських загарбників успішно відбито біля Малої Шапківки та Загризового. Біля Новоплатонівки противник атакував наші оборонні укріплення на п’яти квадроциклах. Уся мототехніка разом зі штурмовиками була знищена. У напрямку Кислівки у наступальних діях окупанти застосували танк, який внаслідок вогневого впливу наших захисників отримав пошкодження. В районі Петропавлівки українські оборонці знищили легкове авто, багі та мотоцикл, а в районі Лозової ще чотири мотоцикли разом зі штурмовиками", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на Лиманському напрямку армія РФ безуспішно атакувала біля населених пунктів Надія, Новосергіївка, Терни, Торське, Греківка та Колодязі. Штурмові дії противника відбито, ЗСУ не втратили свої позиції. Підрозділи Сил оборони також не допустили просування окупантів на Сіверському напрямку поблизу Верхньокамʼянського.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. Для доставки своїх штурмових груп на напрямку ворог загалом застосував майже 30 мотоциклів. Всі ворожі атаки відбито, втрат позицій не допущено", - додали у повідомленні.

Зазначається, що на Покровському напрямку росіяни продовжили атакувати в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Новосергіївки, Звірового, Котлярівки, Новоторецького, Лисівки, Олексіївки та Андріївки. Штурмові дії противника відбито.

"На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Розливу. Захисники продовжують стримувати натиск", - підсумували у повідомленні.

Бої на фронті - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про величезні втрати окупантів на Покровському напрямку. За його словами, лише за 17 квітня ЗСУ знищили 115 одиниць ворожої техніки і 200 окупантів.

Водночас народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав головну ціль росіян на півночі України. За його словами, на цьому напрямку окупанти хочуть створити буферну зону, проте зараз у них для цього немає потрібних сил.

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