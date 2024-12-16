російські окупанти просуваються в кількох районах Донецької області.

Українські Сили оборони відновили позиції біля Колесниківки на Куп’янському напрямку у Харківській області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Водночас російські окупанти просуваються в кількох районах Донецької області.

"Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, село Новий Комар, розташоване на дорозі, що веде до Великої Новосілки, росіяни вже захоплювали на початку грудня, але незабаром, за повідомленнями української сторони, були вибиті звідти.

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В населеному пункті Успенівка на Покровському напрямку, за неофіційними даними, ситуація дуже важка. Там ускладнена логістика, що означає оперативне оточення. Також повідомлялося, що росіяни вивісили триколор на будівлі міської ради в Кураховому Донецької області. Ворог продовжує просуватись вглиб населеного пункту.

Водночас у DeepState повідомляли, що ЗСУ відкинули окупантів біля Піщаного на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту між ЗСУ та росіянами відбувся зустрічний бій – ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Також речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин вважає, що росіяни можуть залучити солдатів із Північної Кореї до боїв на сході України.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що, враховуючи ситуацію на фронті, Україні для закінчення війни доведеться піти на втрату деяких територій.

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