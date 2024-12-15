У Братиславі закликали Київ і Москву до переговорів.

Аби закінчити війну з РФ, Україні доведеться піти на втрату деяких територій. Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

За словами політика, на таку думку його наштовхує ситуація на фронті, де Росія щодня здобуває нові території.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", – заявив він.

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При цьому Пеллегріні закликав Київ і Москву якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Перспективи миру в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями угорський прем'єр Віктор Орбан озвучив ідею про режим припинення вогню в Україні на час різдвяних свят. При цьому угорський лідер стверджував, що українське керівництво буцімто відкинуло цю ідею.

В Офісі президента України заперечили, що Будапешт обговорював з Україною можливість "різдвяного перемир’я".

Коментуючи пропозицію Орбана, представник команди Дональда Трампа Майк Волц заявив, що припинення вогню може стати кроком до укладення повноцінного миру в Україні.

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