За словами військового експерта, через проблеми з електропостачанням росіяни розгорнули на півострові газові генератори.

Росіяни через певні проблеми з електропостачанням до Криму розгорнули на півострові газові генератори. Їх необхідно знищувати, бо окупанти пересадили на газ багато військових об'єктів, а виведення з ладу газорозподільних вузлів означає зупинку роботи військових об'єктів. Про це в ефірі 24 каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Він нагадав, що напередодні у Криму пролунали вибухи на території газорозподільного вузола. За словами полковника запасу, це ще один метод, який дозволить Силам оборони нищити військові об'єкти на території окупованого півострова.

"Швидше за все подібну роботу в Алуштинському районі зробили наші партизани. Вони виконують бойове завдання на нашому півострові зі знищення такої системи підтримки російської армії", – припустив Світан. Відео дня

При цьому він повідомив, що у Криму ще до окупації було понад 150 військових об'єктів, близько 100 росіяни побудували вже після 2014 року. Нині росіяни намагаються облаштувати їх інфраструктурою - зокрема, електропостачання в Крим іде через Таманьський півострів.

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Напередодні в окупованому Криму під Алуштою вирувала масштабна пожежа. За даними місцевих пабліків, палав газорозподільний вузол "Малий Маяк".

Незадовго до пожежі там було чути вибух. Заграву від вогню було видно за десятки кілометрів.

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