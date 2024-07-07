У соцмережах повідомляли про потужний вибух.

Під Алуштою в тимчасово окупованому Криму вирує масштабна пожежа. Палає газорозподільний вузол "Малий Маяк".

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначається, що незадовго до пожежі там було чути вибух. Заграву від вогню видно за десятки кілометрів.

Тим часом російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости" пише, що рятувальники та лісники працюють на місці НП, щоб не допустити поширення вогню. Водночас "глава" окупаційної адміністрації Алушти попереджає, що у місті можливе повне або часткове відключення газу через загоряння на газопроводі.

"Кримський вітер" наголошує, що подібне стається на цьому вузлі не вперше. Його вже підривали – сталося це 31 жовтня 2017 року.

Новини Криму: що відбувається на окупованому півострові

29 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомлялося, що працювала російська ППО. Тоді "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що Крим атакували ракетами, але "працювала ППО".

В одному з пропагандистських телеграм-каналів заявляли, що ціллю ракетної атаки нібито були Балаклавська ТЕС і зона російської ППО Тарханкута у Криму.

Раніше ЗСУ завдали удару по російському центру космічного зв’язку в Криму. Ця військова база мала важливе значення для окупаційної армії.

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