Робособаки можуть розвивати швидкість до 15 км/год і діяти в радіусі 3,5 км від оператора.

ЗСУ останнім часом активно використовують у боях на фронті на Донбасі собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance, пише Bild.

"Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад, всередину будівель або російських окопів", - зазначає видання.

ЗСУ використовують робособак для розвідки околиць, виявлення мін-пасток, визначення пересування ЗС РФ, що значно знижує ризик для українських розвідників.

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За даними BILD, зараз на фронті понад 30 таких собак.

"Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити. Робособаки безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км упродовж максимум п'яти годин. Їхня вартість залежно від модифікації: від 4000 до 8000 євро", пише видання, зазначаючи, що першими робособак випробували бійці 28-ї бригади ЗСУ.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

За останню добу на фронті зафіксовано 134 бойових зіткнення, майже третина з них - на Покровському напрямку.

Ситуація на цьому напрямку важка, наразі він є найгарячішим на фронті. Як розповів прес-офіцер бригади "Червона калина", підполковник Микола Коваль, окупанти безперервно штурмують позиції ЗСУ малими групами, використовуючи тактику ПВК "Вагнер". Спочатку вони направляють на позиції ЗСУ групу зеків, а за ними слідує група підготовленого спецназу.

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