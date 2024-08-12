Її можна використовувати як у лісних хащах, так і в міській забудові.

Бійці підрозділу Kurt & Company зі складу 28-ї окремої бригади ім. Лицарів Зимового Походу використовуютьу службі "робособаку".

Відповідне фото оприлюднили самі бійці підрозділу. Військові уточнили, що використовують цю розробку на Торецькому напрямку, особливо в районі самого Торецька.

Як додав Мілітарний, ймовірно, "робособака" використовується для розвідки, в цьому їй допомагає велика прохідність, швидкість та малопомітність. При цьому, судячи зі знімків цейдрон використовується для ведення розвідки в тому числі й в будівлях.

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Дрон має камуфляжне забарвлення і спеціальну ручку для швидкої переноски.

Для ведення розвідки на місцевості дрон оснащується маскувальною сіткою. Розміри таких дронів дозволяють їм швидко та непомітно пересуватися, проходити через вузькі місця, забудову й зарослі. До того ж, на них можна монтувати різноманітні модулі.

Аналітики видання нагадали, що у збройних сил різних держав подібні дрони вже давно використовуються. Такі невеликі й високомобільні дрони можуть застосовуватися для виконання широкого спектра завдань, починаючи від розвідки й логістики, закінчуючи атаками.

Ситуація на Торецькому напрямку

Російським окупантам вдалося просунутися на Торецькому напрямку у Донецькій області. Згідно з даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Пантелеймонівки, у Північному, Нью-Йорку та його околицях.

Крім того, за даними Генштабу, за підтримки авіації армія РФ чотири рази намагалася пробити оборону на Торецькому напрямку, поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки, за даними Генштабу, було відбито, а дві - ще тривають.

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