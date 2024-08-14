Українські воїни потужно нищать артилерійські системи противника.

За минулу добу загальні бойові втрати противника склали 1240 чоловік, а з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України – 594400.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Крім того, знищено багато російської техніки, зокрема:

артилерійських систем – 16821 (+57 одиниць за минулу добу),

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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),

танків ‒ 8476 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) ,

РСЗВ – 1151 (+5),

засоби ППО ‒ 921 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61),

спеціальна техніка ‒ 2813 (+7).

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 366 літаків, 328 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів, один підводний човен. Знищено 2426 крилатих ракет ворога.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, 13 серпня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, двох ударів по пунктах управління, а також уразили дві артилерійських системи, станцію РЕБ, склад боєприпасів та ще два важливих об’єкта окупантів.

За добу зафіксовано 134 бойових зіткнення, майже третина з них - на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 54 штурми у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції 11 разів, але отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.

Сили оборони на Курахівському напрямку відбили п’ять атак біля Красногорівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного - загалом провели два штурми.

За даними Генштабу, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів.

Крім того, вночі збито 17 із 23 БПЛА, які ворог запускав по Україні. Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області (РФ) та 23-ма ударними БпЛА типу Shahed із району окупованого Криму Чауда, а також Єйська, Курська (РФ).

Він зазначив, що у протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

Війна в Україні: новини

13 серпня близько опівночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили в регіоні кілька українських безпілотників.

Також тієї ночі російська протиповітряна оборона працювала в Бєлгородській і Курській областях.

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