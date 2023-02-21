За добу українські бійці ліквідували майже 800 російських загарбників.

Українські захисники за добу ліквідували 760 російських окупантів, втрати ворога загалом вже перевищили 144 тисячі осіб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали : особового складу ‒ близько 144440 (+760 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні Генерального штаба Збройних сил України.

На сьогодні ворог втратив в Україні:

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танків ‒ 3326 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) одиниці,

артилерійських систем– 2338 (+4) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 226 (+1) одиниць.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення в Україну знищено 471 ворожу РСЗВ, 243 засоби ППО, 299 літаків , 287 гелікоптерів, 18 кораблів /катерів.

Ситуація на фронті станом на 21 лютого 2023 року - що відомо

Сили Оборони України протягом минулої доби, 20 лютого, відбили атаки російських загарбників у районі 11 населених пунктів, а саме Гряниківки та Масютівки Харківської області; Білогорівки - Луганської та Васюківки, Берхівки, Бахмуту, Василівки, Новобахмутівки, Водяного, Невельського та Мар’їнки на Донеччині

При цьому ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

Крім того, українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Своєю чергою російські загарбники за добу завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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