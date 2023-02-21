Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.
Також, як йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, українські захисники збили три безпілотні літальні апарати типу "Ланцет".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника", - говориться у зведенні.
Тим часом російські загарбники за добу завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі трьох областей України - Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.
У Генштабі зазначили, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Втрати Росії на 20 лютого - дані Генштабу
Нагадаємо, загальні втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року попередньо складають 143 680 чоловік особового складу.
Також Росія втратила: танків - 3316, бойових броньованих машин - 6553, артилерійських систем - 2334, РСЗВ - 471, засобів ППО - 243, літаків - 299, гвинтокрилів - 287.