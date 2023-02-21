Українські захисники збили три безпілотні літальні апарати типу "Ланцет".

Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Також, як йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, українські захисники збили три безпілотні літальні апарати типу "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника", - говориться у зведенні.

Тим часом російські загарбники за добу завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі трьох областей України - Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

У Генштабі зазначили, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Втрати Росії на 20 лютого - дані Генштабу

Нагадаємо, загальні втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року попередньо складають 143 680 чоловік особового складу.

Також Росія втратила: танків - 3316, бойових броньованих машин - 6553, артилерійських систем - 2334, РСЗВ - 471, засобів ППО - 243, літаків - 299, гвинтокрилів - 287.