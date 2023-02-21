Аналітики зазначають, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід війни на свою користь.

Україна має потенціал відновити ініціативу на полі бою в 2023 році за умови достатньої та своєчасної підтримки з боку країн-союзників.

Про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що візит президента США Джо Байдена до України напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення свідчить про продовження підтримки Заходом України.

Аналітики відзначають заяву президента Володимира Зеленського щодо важливості для України оборони Бахмута, але "не будь-якою ціною". Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков також підкреслили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом.

Відео дня

"ISW дотримуються думки, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх, і Зеленський, імовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб піти на обмежену риторичну поступку офіційним особам США", - йдеться в звіті.

Аналітики додають, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід війни на свою користь. Таким чином у ISW вважають, що Україна має потенціал відновити ініціативу в 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

В ISW також критикують рішення міноборони Росії про реорганізацію збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" на тлі наступу, що триває. Це, на думку аналітиків, вказує на те, що російське міноборони не повністю усвідомлює масштаб основних викликів інтеграції нерегулярних сил у професійну армію, особливо в період інтенсивних бойових дій.

"Російське військове командування може визнати, що Росія не має бойового потенціалу, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей у короткостроковій перспективі, і, ймовірно, намагається поспішити з деякими запланованими реформами, перш ніж Путін знову розчарується в нездатності російського МО забезпечити значні досягнення", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна, десята зустріч учасників Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться в середині березня. Попереднє, дев’яте засідання "Рамштайну" відбулось 14 лютого у Брюсселі.

Після цього засідання голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 16 зобов'язались передати артилерію і боєприпаси, 22 країни - бойові машини піхоти і ще дев’ять країн - системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад". Йдеться як про сучасне західне озброєння - американську броньовану техніку Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британські танки Challenger 2, канадські бронеавтомобілі Senator, німецькі танки Leopard, так і про відремонтоване радянське - танки Т-72.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія дійсно може здійснити реванш цього тижня, але вона вже не така потужна, як рік тому. Він зазначив, що росіяни навіть рік тому не мали достатніх ресурсів для повномаштабного наступу. Крім того, зараз окупанти демотивовані.

Вас також можуть зацікавити новини: