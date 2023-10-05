Окупанти продовжили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але успіху не домоглися.

ЗСУ продовжили обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і дещо просунулися.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Як зазначається у звіті, українські сили захопили "сіру зону" біля Невельського на захід від Донецька.

Окупанти продовжили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але успіху не домоглися.

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Крім того, як йдеться у звіті, російські війська завдали наземних ударів на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і дещо просунулися. На кадрах з геолокацією видно, що окупанти незначно просунулися на схід від Макіївки в 22 км на північний захід від Кремінної.

Війна в Україні: Новини

Російські війська за добу атакували на кількох напрямках фронту. Генштаб ЗСУ повідомив, що сталося 45 бойових зіткнень, оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Плавні Запорізької області.

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