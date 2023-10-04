Зазначається, що такий метод ведення боїв застосовувався армією СРСР.

Російські окупанти змінили тактику на фронті, щоб спробувати зупинити контрнаступ ВСУ. Загарбники вдалися до так званої еластичної оборони. Росіяни таким чином намагаються завдати максимальної поразки.

Видання The New York Times пише, що замість утримання окопів загарбники відступають, пускають у свої окопи українських бійців, після чого накривають вогнем з усього, що є, готуючи свою контратаку. Тобто росіяни відступають з переднього краю на другу лінію позицій, а Сили оборони йдуть вперед і займають залишені позиції, після чого окупанти завдають удару, коли наші бійці вразливі - під час руху по відкритій місцевості або вже в покинутих російських окопах.

"Обороняється відступає, завдаючи якомога важчі втрати атакуючим, щоб мати можливість підготувати свою вирішальну контратаку", - розповів старший науковий співробітник з досліджень наземних воєн в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі.

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Відзначається, що метою таких дій є не дати українцям захопити позицію і використовувати її як плацдарм для подальшого наступу. Схожа ситуація сталася з Работино в Запорізькій області

За словами експерта, еластичний захист - не нова стратегія, її використовувала армія СРСР в 1943 році в ході Курської битви.

"Історично вона використовувалася дуже успішно, але для досягнення успіху потрібно хороше керівництво і добре навчені сили, а також нанесення вирішальних контрударів", – уточнив Баррі.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Український контрнаступ хоч і просувається повільно, але має важливі тактичні успіхи.

При цьому військовий аналітик Майкл Кофман заяви, що Захід схиляються до того, що війна Росії проти України буде довгою і її не вийде завершити тільки одним контрнаступом.

У свою чергу начальник штабу оборони Великобританії, адмірал Тоні Радакін вважає, що Захід недооцінив вибудувану росіянами оборону на окупованих українських територіях.

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