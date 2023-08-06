Зокрема, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Сили оборони України завдали нових нищівних ударів по позиціям російських окупантів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах окупантів", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Водночас, протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Ракетний удар по Україні

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Протиповітряною обороною України знищено: 17 крилатих ракет "Калібр"; 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Також ворог застосував три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", але у Генштабі ЗСУ подробиць щодо цих ракет не оприлюднювали.

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