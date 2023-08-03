Уражено радіолокаційну станцію, пункт управління, район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби ППО та три склади боєприпасів ворога.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження російських окупантів. В свою чергу росіяни завдали удару іранськими ударними дронами Shahed.

"Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, три склади боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також в Генштабі поінформували, що протягом доби РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих "шахедів" було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ситуація на фонті станом на ранок 3 серпня - головні новини

Ворог безуспішно намагається наступати на кількох напрямках. Так, на Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. На Авдіївському ворог здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Крім того, на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

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