За словами окупантів, був "приліт" ракети.

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області, що знаходиться під контролем окупантів з 2014 року, вночі було голосно. Місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи прогриміли близько 3 години ночі. Окупаційна "адміністрація" повідомляє про пожежу на нафтобазі.

"28 липня 2023 року в результаті ракетного удару сталося загоряння на території нафтобази. На місці події працюють служби оперативного реагування. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомляють окупанти.

Ворог публікує численні відео, на яких демонструє масштабну пожежу, що спалахнула в Шахтарську.

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Ситуація в Донецькій області - це потрібно знати

У липні 2023 року українські сили зайшли в Старомайорське на Шахтарському напрямку, там тривали важкі вуличні бої з тактичним успіхом.

27 липня військові оголосили про звільнення населеного пункту Силами оборони. У Старомайорському базувався підрозділ ворожих десантників. Під час його зачистки група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів і список, в якому зафіксовані чималі втрати російського підрозділу.

Ворог блокував просування українських військ, контролюючи висоти в Старомайорському, його звільнення дає Силам оборони можливість збільшувати площу і дальність ураження противника артилерією, пояснювали експерти.

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