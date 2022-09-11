Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО.

Сили протиповітряної оборони збили ракету над Уманським районом Черкаської області.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння", - зазначив він.

Відео дня

За словами очільника ОВА, люди не постраждали.

Пізніше під час повітряної тривоги над Дніпропетровщиною також було збито ворожу ракету.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 11 вересня. 12.11. У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ракетного удару по Дніпру дістав поранення чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: