Йдеться про ракету "Калібр", яка летіла над Криворізьким районом.

Над Дніпропетровщиною українські війські збили чергову ворожу ракету.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Якщо артилерія — бог війни, то ППО "Схід" — справжні вартові неба. Наші хлопці сьогодні успішно "відкалібрували" ворожу ракету "Калібр", що летіла над Криворізьким районом", - розповів він.

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Лукашук наголосив, що кожна збита ракета ворога – це результат напруженої та героїчної роботи українських зенітників.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українські захисники збили крилату ракету "повітря-поверхня" в небі над Миколаївською областю. Російські окупанти випустили її з багатоцільового винищувача Су-35.

За даними Генштабу ЗСУ, у окупантів спостерігається нестача високоточної зброї. Вони почали все частіше застосовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Однак ці снаряди нерідко не досягають цілі.

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