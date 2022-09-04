Над Дніпропетровщиною українські війські збили чергову ворожу ракету.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Якщо артилерія — бог війни, то ППО "Схід" — справжні вартові неба. Наші хлопці сьогодні успішно "відкалібрували" ворожу ракету "Калібр", що летіла над Криворізьким районом", - розповів він.
Лукашук наголосив, що кожна збита ракета ворога – це результат напруженої та героїчної роботи українських зенітників.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українські захисники збили крилату ракету "повітря-поверхня" в небі над Миколаївською областю. Російські окупанти випустили її з багатоцільового винищувача Су-35.
За даними Генштабу ЗСУ, у окупантів спостерігається нестача високоточної зброї. Вони почали все частіше застосовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Однак ці снаряди нерідко не досягають цілі.