Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.

Вночі російські окупанти обстріляли Дніпро і Нікополь, внаслідок чого поранення дістали декілька людей, в містах зафіксовано руйнування будівель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - повідомив Резніченко.

За його даними у місті є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Він також зазначив, що інші деталі уточнюються.

"Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - розповів голова ОВА.

У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередачі.

"Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань", - додав Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

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