Наразі невідомо, чи мають окупанти механізовані резерви, щоб атакувати ЗСУ на цій ділянці.

Бійці Збройних сил України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх своїх рейдів.

Як зазначається у звіті, аналітики ISW поки що не вважають ці позиції плацдармом.

Після кількох днів обмежених рейдів через Дніпро ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів. Російські "воєнкори" стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти у цьому районі, хоча сам населений пункт все ще окупований.

Відео дня

Крім того, розвідувальні групи ЗСУ продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані, а також проводять рейди через річку Дніпро. На думку експертів, заяви Росії про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що окупанти стурбовані тим, що Сили оборони зайняли напівстійкі позиції на березі.

За оцінкою аналітиків ISW, ефективна механізована контратака РФ може поставити під загрозу українську передову позицію. Однак наразі невідомо, чи мають російські сили необхідні для цього механізовані резерви.

ЗСУ закріпилися на новому плацдармі - що відомо

Днями у мережі з'явилася інформація від військового оглядача видання Bild Юліана Репке, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Він стверджував, що від цих позицій до північного адмінкордону з Кримом всього 83 кілометри.

Заступник міністра оборони України Анна Маляр заявила, що на тій ділянці фронту "певні підрозділи виконали певне завдання", однак деталей не надала.

Вас також можуть зацікавити новини: