Серед втрат у техніці, зокрема 14 танків та 24 артсистеми.

Ще 1,5 тисячі російських окупантів поповнили перелік "втрат" ворожої армії на війні проти України.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 735 тис. 410 (+1 тис. 580 за добу) осіб.

Серед втрат у техніці ворога, зокрема 9 тис. 449 (+14) одиниць танків, 19 тис. 304 (+48) бойові броньовані машини, 20 тис. 830 (+24) артилерійських систем та 1 тис. 255 (+1) реактивних систем залпового вогню.

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Також у цьому переліку 1 тис. 5 (+1) одиниць засобів протиповітряної оборони РФ , 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тис. 616 (+64) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 765 крилатих ракет.

Крім того, йдеться про 28 кораблів/катерів, підводний човен, 30 тис. 126 (+84) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 687 (+4) одиниць спецтехніки. Дані уточнюються.

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