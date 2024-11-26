Росіяни нещодавно намагалися здійснити у Часовому Яру штурмові дії з технікою і зазнали провалу.

Російські окупанти у місті Часів Яр (Донецька область) пробують різні тактики для того, щоб перетнути канал Сіверський Донець, кількість штурмів збільшується.

Речниця оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла в ефірі "Київ24", що незважаючи на холодну погоду, росіяни "відновлять штурмові дії на цьому напрямку".

За її словами, супротивники стягують війська та озброєння. "Ми бачимо, що вони вже накопичили дуже велике угруповання військ, і вони вже, на жаль, пробують штурмувати, кількість штурмів збільшується", - сказала співбесідниця.

Відео дня

Бобовнікова додала, що загарбники використовують різні тактики для того, щоб спробувати перетнути канал Сіверський Донець:

"Вони пробують як перелазати канал і ховатися і потім штурмувати з прихованих, неочікуваних місць, так і нещодавно пробували штурмувати з технікою, однак нічого в них не вийшло".

Війна в Україні - що повідомлялося про ситуацію біля Часового Яру

Росіяни вже тривалий час намагаються штурмувати Часів Яр та зазнають величезних втрат. У місті проходить канал Сіверський Донець, у ньому немає води, і українські воїни його використовують як укріплення.

Волонтер та військовий експерт Павло Нарожний говорив, що, якщо ворогам вдасться перетнути цей канал та закріпитися у Часовому Яру, то нашим захисникам "доведеться дуже далеко відходити".

Вас також можуть зацікавити новини: