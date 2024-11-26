Понад 200 одиниць техніки та БПЛА окупантів вже не можуть бути задіяні на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 733 830 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом доби Сили оборони ліквідували 1480 загарбників, а також багато техніки, зокрема:

танків ‒ 9435 (+6 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) ,

артилерійських систем – 20806 (+19),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),

крилаті ракети ‒ 2765 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94),

спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).

З 24 лютого 2022 року також вражено 1254 одиниці РСЗВ противника, 1004 засоби ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів /катерів та один підводний човен.

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