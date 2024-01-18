Також знищено 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки ворога.

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку минулої доби склали 385 осіб, уражено російську РЛС "Зоопарк" та станцію РЕБ "Репелент-1".

Про це у Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. "Уражено російську РЛС "Зоопарк" та станцію РЕБ "Репелент-1". Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. Не припиняє авіаударів. Вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20. А вчора було зафіксовано 41 випадок", - заявив командувач.

Також, за його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 38 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.

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Тарнавський поінформував, що загальні втрати російських окупантів склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки.

"Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника.

Втрати Росії в Україні

В Україні втрати ворога на 18 січня 2024 перетнули нову червону лінію - тепер вони становлять понад 373 тис. російських загарбників.

За добу на нашій землі знищено ще 780 супротивників, і тепер загальні втрати РФ становлять приблизно 373 600 окупантів, повідомив Генштаб.

За його відомостями, упродовж доби країна-агресор також втратила 38 бойових броньованих машин, 21 танк, 24 артилерійські системи, 41 дрон оперативно-тактичного рівня, дві реактивних системи залпового вогню, одну крилату ракету, 13 одиниць спецтехніки та 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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