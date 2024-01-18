РФ за добу втратила, зокрема, десятки бойових броньованих машин.

В Україні втрати ворога на 18 січня 2024 перетнули нову червону лінію - тепер вони становлять понад 373 тисяч російських загарбників.

За добу на нашій землі знищено ще 780 супротивників, і тепер загальні втрати РФ становлять приблизно 373 600 окупантів, повідомив у четвер Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

За його відомостями, упродовж доби країна-агресор також втратила 38 бойових броньованих машин, 21 танк, 24 артилерійські системи, 41 дрон оперативно-тактичного рівня, дві реактивних системи залпового вогню, одну крилату ракету, 13 одиниць спецтехніки та 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 17 січня 2024 року становили приблизно 372 820 супротивників.

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Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби на фронті між нашими воїнами та загарбниками було 78 боїв. За відомостями Генштабу, "гаряче" було на Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

15 числа спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що у росіян є нова ціль у Донецькій області - вони хочуть захопити Новомихайлівку.

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