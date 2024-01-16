Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень, на Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що на Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку російські загарбники збільшили атаки із залученням бронетехніки.

Українськими силами знищено ворожу самохідну артилерійську систему "Гіацинт-С" та уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Загальні втрати ворога минулої доби склали 386 осіб та 67 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 27 БпЛА, 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

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