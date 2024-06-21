Українські військові щоправда поділилися, що всередині PzH 2000 дуже спекотно, бо немає кондиціонера. Це вимотує людей і призводить до відключення деяких систем.

ЗСУ

ЗСУ знищують цілі в Білгородській області РФ німецькими самохідними артилерійськими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомив з лінії фронту в Харківській області репортер видання BILD Бйорн Штріцель, який провів кілька днів на позиціях артилеристів ЗСУ.

Репортер зазначив, що далекобійність САУ Panzerhaubitze 2000 становить до 30 км, а в екіпажі п'ять осіб. Вони базуються в замаскованих лісистих місцях під деревами. Щойно йде наказ на новий удар, САУ виїжджає на місце, випускає кілька осколково-фугасних снарядів DM121, а потім їде з точки стрільби, щоб її не знищили вогнем у відповідь.

Журналіст зазначив, що українські розвіддрони фіксують, що удари PzH 2000 є вкрай ефективними: вони точно знищують російську артилерію і підрозділи окупантів, які наступають, у Бєлгородській області.

За даними видання, ще з 2022 року ЗСУ застосовували деякі західні системи озброєння для ударів по цілях на території РФ, але масово почали тільки наприкінці травня, коли Захід дозволив це через наступ окупантів на Харківську область.

Артилерист ЗСУ розповів репортерові, що російська артилерія "мало турбує", набагато небезпечніші дрони-камікадзе, наприклад, "Ланцет". Військовий також поділився, що всередині PzH 2000 дуже спекотно, оскільки немає кондиціонера. Це не тільки вимотує людей, а й призводить до відключення деяких систем. За даними BILD, у новітніх моделях PzH 2000 кондиціонер є.

Німецькі САУ на озброєнні ЗСУ

Українські військові отримали отримали САУ Panzerhaubitze 2000 у червні 2022 року. Ці установки були передані Україні Німеччиною та Нідерландами в рамках військової допомоги, наданої у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

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