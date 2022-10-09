У пакет допомоги увійде зимове спорядження для української армії.

Україна отримає від Німеччини пакет допомоги на 11 мільйонів євро. Йдеться про теплу форму, намети та спорядження для ведення бойових дій взимку.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що Берлін відправить 100 тисяч теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу, 100 наметів з підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів.

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Крім того, Німеччина відправить ЗСУ індивідуальні резервні набори харчування з тривалим терміном зберігання, в який входять пайки тривалого зберігання, які можна їсти як в холодному вигляді, так і розігрітими.

Зазначається, що Міноборони України ще в серпні запросило зимове спорядження для ЗСУ. Олексій Резніков у листі генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу повідомив, що потрібна термінова поставка зимового обмундирування для 200 тисяч солдатів. У свою чергу кілька країн НАТО заявили, що мають намір зібрати зимові набори для української армії.

Війна в Україні та допомога Німеччини - що відомо

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не відправляє Україні бойові танки, щоб не допустити "розширення масштабів війни".

19 вересня Україна одержалавід Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. В цей же день в ФРН оголосили, що відправлять Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

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