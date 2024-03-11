Після захоплення руїн Мар'їнки Донецької області окупаційні сили намагаються просуватися на захід.

Українські військові зупинили просування російських окупаційних військ під Мар'їнкою Донецької області. Про це повідомляє BILD.

Як пише експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з посиланням на кадри з передової, після захоплення руїн Мар'їнки Донецької області окупаційні сили намагаються просуватися на захід. Перший населений пункт на шляху ворожої армії – Георгіївка

"Українська армія зупинила атаку російської бронетехніки на північ від Георгіївки в Донецькій області", – зазначив Рьопке.

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Офіцер артилерії четвертої бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. За його словами, ворог ні на хвилину не припиняє спроб просунутися вперед, "бої тривають не за сотні, а за десятки метрів, ворог намагається наступати не тільки піхотою, а й з підтримкою ударів артилерією".

Тим часом українські льотчики завдали потужного удару по судну, де знаходився ворожий пункт управління. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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