Це вже друге село на Сумщині, звільнене цим підрозділом.

Українські військові з лав 225 окремого штурмового полку (ОШП) звільнили населений пункт Кіндратівка Сумської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати, а саме батальйон 40 ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та МСБ 30 ОСМП. До речі, комбат останнього ще й ліквідований", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селі тривалий час перебувала в оточенні ворожа піхота, тож довелося чекати на її "викурювання".

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"В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії", – додали в DeepState.

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