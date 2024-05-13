Розпочалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

На Харківському напрямку тривають бої, підрозділи української армії проводять зачистку на північній околиці Вовчанська. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як зауважують в Генштабі, обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

"На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, додали у Генштабі, розпочалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

"Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до семи, на Сіверському - до 14, на Краматорському - до 31, а на Покровському - до 31.

"На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами", - зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що в Донецькій області підрозділи Сил оборони збили ворожий літак Су-25.

"Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Битва за Харківщину: останні новини

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому російські окупаційні війська активізувалися у Харківській області. Експерти вважають, що метою росіян є Вовчанськ.

Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, що воює на півночі Харківщини, зауважив, що російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати українську оборону в Харківській області.

За його словами, на Харківщині є низка напрямків, де противник мав тактичний успіх. Він був зумовлений кількома факторами. Це ландшафт місцевості, близькість деяких населених пунктів до лінії бойового зіткнення, а також маневри, які здійснив ворог.

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