Ворог накопичує сили для штурму Вовчанська, але ЗСУ йому протидіють.

Сили оборони ведуть бої з агресором на підступах до Вовчанська. Ситуація складна, але вона була б гіршою, якби за останні два місяці не було підготовлено необхідні резерви. Про це в коментарі УНІАН заявив начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

"Ситуація в районах бойових дій залишається складною. Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території України. Сили оборони роблять все можливе для виснаження наступального потенціалу ворога", – заявив він.

На підтвердження цього Баргилевич акцентував, що за минулу добу агресор зазнав рекордних втрат за весь час війни – 1740 осіб, 31 танк та багато іншої техніки.

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За словами генерала, на Харківському напрямку росіяни намагаються підходити малими групами та концентрують угруповання на північ від Вовчанська, аби штурмувати місто.

"Сьогодні зранку противник активізувався в районі Вовчанська. Відбуваються бойові зіткнення. Сили оборони знищують ворога на підступах до міста. Оперативно реагуємо на переміщення військ противника та залучаємо резерви. Якби резерви не були підготовлені за останні два місяці, то ситуація була б значно гіршою", – наголосив генерал.

Баргилевич зауважив, що Генштаб виділив необхідну кількість засобів вогневого ураження та організував їх відповідне розміщення.

"Ми повинні розуміти, що скільки б резервів ми не підготували, росіян однак більше. Тому, з початку повномасштабного вторгнення ми воюємо в умовах їхньої чисельної переваги. Але робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити їхнє просування, завдати якомога більше втрат ворогу та перехопити ініціативу", – наголосив начальник Генштабу.

Росія атакує Харківщину: останні новини

Як писав УНІАН, 3-тя штурмова бригада показала кадри знищення російської колони техніки та піхоти, яка намагалася здійснити прорив на Харківщині. Три одиниці техніки знищено безповоротно і ще чотири уражено. Солдати розбіглися посадками, але частину особового складу ворога наші бійці знайшли і зачистили: знищено до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів.

Українські військові також спростували брехню російської пропаганди про нібито вихід ЗСУ із Вовчанська. Станом на 16 годину місто контролює українська армія, про що свідчать оприлюднені відеозаписи з вулиць Вовчанська.

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