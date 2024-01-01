Раніше окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів слідчого комітету РФ.

Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

Розвідники уточнили, що в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі військово-слідчого відділу слідчого комітету РФ. "До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет", - додали в ГУР.

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Удар по Бєлгороду

30 грудня Сили оборони України били по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури міста стало результатом неефективної роботи російської протиповітряної оборони.

Міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ обстріляли Бєлгород з РСЗВ "Вільха" та чеських Vampire. У Москві відзвітували про збиття більшої частини снарядів.

Згодом РФ звинуватила Чехію у використанні Україною боєприпасів з цієї країни і скликала екстрене засіданні Ради безпеки ООН. Чехія у свою чергу відмовилася приходити на засідання для обговорення удару по Бєлгороду.

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