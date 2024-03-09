22-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Червоногригорівської громади, перевели до дніпровської лікарні.

Внаслідок російського обстрілу Червоногригорівської громади загинув 16-річний хлопець, а його 22-річний брат дістав важкі поранення.

Про це повідмив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "22-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Червоногригорівської громади, перевели до дніпровської лікарні. У нього черепно-мозкова травма, забої, множинні переломи. Він все ще в реанімації, стабільно важкий", - деталізував Лисак.

Голова ОВА зазначив, що поранення його 16-річного брата були несумісними з життям. "Щирі співчуття близьким", - написав Лисак.

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Крім того, за його даними, від ворожих атак сьогодні здригалися Нікополь і Мирівська громада. Окупанти били дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 14 разів.

"Понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельня. Пошкоджені чотириповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, гараж. Понівечені енергообладнання, лінії електропередач та газогін. Наслідки останнього обстрілу ще уточнюються", - повідомив Лисак.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Так, 6 березня під удар росіян потрапив торгівельний центр міста Нікополь. На місці влучання виникла пожежа.

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