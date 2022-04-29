За його словами, "тінь війни" вже лягла на сусідні країни.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна вийде за кордони України.

Таку думку він озвучив в ефірі "Фейгін Live".

Арестович зазначив, що "тінь війни лягла на Молдову, на Білорусі вона вже давно лежить, і на російський регіон".

"Війна розповзається, вона не втримається ні в рамках "спецоперації", ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж", - сказав він.

Радник глави ОПУ також наголосив, що в невизнаному Придністров'ї аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.

За його словами, українське ППО зможе в разі необхідності збити літаки звідти.

"Дивлячись де і як, від умов залежить", - зазначив він.

Через загострення ситуації в Придністров'ї, зауважив він, в Румунії американська БТГ "бригада Страйкер" підійшла до кордону Молдови.

Як писав УНІАН, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна, розв'язана Росією, - досить довга історія. Вона може тривати до кінця 2022 року.

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