Радник голови офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна вийде за кордони України.
Таку думку він озвучив в ефірі "Фейгін Live".
Арестович зазначив, що "тінь війни лягла на Молдову, на Білорусі вона вже давно лежить, і на російський регіон".
"Війна розповзається, вона не втримається ні в рамках "спецоперації", ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж", - сказав він.
Радник глави ОПУ також наголосив, що в невизнаному Придністров'ї аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.
За його словами, українське ППО зможе в разі необхідності збити літаки звідти.
"Дивлячись де і як, від умов залежить", - зазначив він.
Через загострення ситуації в Придністров'ї, зауважив він, в Румунії американська БТГ "бригада Страйкер" підійшла до кордону Молдови.
Як писав УНІАН, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна, розв'язана Росією, - досить довга історія. Вона може тривати до кінця 2022 року.