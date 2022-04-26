Воєнно-політичне керівництво України цілком розуміє загрозу окупантів в Одеській області.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що наступ росіян на українську Бессарабію прискорить поразку їхніх військ в Україні.

Про це Арестович сказав під час відеобрифінгу, оприлюдненого Офісом президента України в соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби дещо змінилася воєнно-політична обстановка довкола Україна. І головний напрямок її змін - це російська терористична активність в Придністровській Молдавській Республіці. На території нашої доброї сусідки Молдови. Росія на рівні вищих представників державної влади заявляє про те, що необхідно окупувати Молдову, і сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір Російської Федерації додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - наголосив Арестович.

Він сказав, що воєнно-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і знаходиться у постійному зв'язку з сусідами.

"І ми знаємо, що з цим робити. А росіянам, російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напрямку просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", - наголосив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України.

За даними української розвідки, війська РФ готують здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією, що Росія привела у повну бойову готовність війська у Придністров'ї.

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