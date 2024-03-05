У цій війні Росія може скидати сотню бомб на день, тоді як Україна - лише кілька.

Російська тактична авіація здійснює сотні вильотів, скидаючи авіаційні бомби на українські позиції. Водночас Сили оборони в цьому плані сильно відстають.

Як пише Forbes, у цій війні Росія може скидати сотню бомб на день, тоді як Україна – лише кілька. Зазначається, що останніми днями Повітряні сили ЗСУ все ж почали застосовувати більше авіабомб – зокрема, йдеться про французькі Hammer, які можна скидати на позиції РФ на дальності близько 40 км. Приміром, саме її випустили по окупантах у Козачих Лагерях Херсонської області.

"Неясно, які типи українських літаків скидають Hammer. Як повідомляється, французькі фахівці поспішно інтегрували 550-фунтові бомби із супутниковим наведенням на українські Су-27 і МіГ-29, завершивши інтеграцію лише за кілька тижнів після того, як Париж оголосив, що постачатиме Києву 50 Hammer на місяць, починаючи із січня", – ідеться в матеріалі.

Раніше у укріаїнських військових уже були можливості для нанесення ударів авіабомбами, коли від США було отримано партію JDAM радіусом дії в 40 км. Однак проросійськи налаштовані республіканці в Конгресі почали блокувати допомогу Україні ще в жовтні, що призупинило постачання цих снарядів.

Стабільні поставки французьких бомб Hammer певною мірою компенсують ситуацію з поставками JDAM. І хоча 50 бомб на місяць – це набагато краще, ніж нічого, це надто маленька кількість, щоб зрівнятися з окупаційними військами РФ, які щодня здатні скидати близько сотні або навіть більше керованих авіабомб.

Бомби Hammer на озброєнні ЗСУ

Деякий час тому міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що було проведено адаптацію українських МіГ-29 і Су-24 під "розумні" французькі бомби AASM Hammer. Зазначалося, що Париж передасть Києву кілька сотень таких снарядів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначав, що Hammer підійде не тільки для радянських літаків, а й для винищувачів F-16.

Відомо, що ці бомби вже застосовуються українськими військовими: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук публікував відео, в якому було показано завдання удару цією зброєю по окупованій території Херсонської області.

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