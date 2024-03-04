Повітряні сили вдарили керованою авіабомбою по російському об'єкту.

У понеділок, 4 березня, українські захисники завдали удару по російському об'єкту на окупованій частині Херсонської області керованою авіаційною бомбою.

Відео удару опублікував Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі. "4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі", - написав він.

Олещук подякував пілотам Повітряних Сил за успішну бойову роботу. На відео можна побачити, ща на авіабомбі написано "За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги".

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Як повідомляв УНІАН, тієї ночі російські загарбники вкотре атакували Одещину дронами з Чорного моря. Один з безпілотників у багатоповерховий будинок спального району міста. Внаслідок вибуху було зруйновано цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Рятувальники, поліцейські та комунальники працювали на місці удару до ночі 3 березня. Пʼятьох людей вдалося врятувати, 12 одеситів загинули. Серед вбитих окупантами - 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та 9-річний Сергійко.

3 березня в Одесі та області оголосили жалобу по загиблим внаслідок російської атаки.

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