Останні новини з фронту можуть свідчити про те, що Україна програє Росії війну на виснаження.

Українські танки Leopard 2A4 підірвалися під час атаки на російську техніку з близької дистанції. Однак деякі з них вціліли і змогли пройти, пише Forbes.

У неділю та понеділок російські війська кинули батальйони в бій проти української оборони в Донецькій області, просунувшись на чверть милі через руїни міста Максимілянівка. Це стало частиною їхнього поступового наступу на Курахове.

Прорив на цій ділянці обійшовся Росії у сотні втрат. Український Генштаб повідомив про понад 1700 загиблих, поранених і полонених росіян лише за один день.

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Бої на Донбасі є відображенням загальної картини війни: російські війська просуваються, але зазнають величезних втрат, які важко компенсувати. У результаті, Москва залучає навіть північнокорейських військових.

Зіткнення біля Курахового були особливо запеклими. Російські мотострілецькі підрозділи перекинули на південний фланг 19 БМП та 4 танки, які атакували українську 79-ту десантно-штурмову бригаду. Проте досвідчені українські військові знищили кілька одиниць техніки та відбили атаку. За даними бригади, уцілілі російські машини втекли під вогнем українських протитанкових ракет і безпілотників.

На північ від цього сектора успіх росіян був більш відчутним. 33-тя механізована бригада України, озброєна танками Leopard 2A4, успішно уразила кілька російських машин. Проте російські війська змогли закріпитися на заході Максимілянівки.

На думку деяких аналітиків, такі успіхи Росії можуть свідчити про те, що Україна програє війну на виснаження, адже не встигає поповнювати особовий склад і техніку. Щомісяця Київ намагається залучати до 20 000 нових військових, але втрати настільки ж великі. У той час, як Росія також втрачає до 30 000 військових на місяць, вона залучає аналогічну кількість нових солдатів, у тому числі завдяки угодам із Північною Кореєю.

За словами аналітиків, цей дисбаланс в людських ресурсах може стати вирішальним, якщо Україна не отримає більшої підтримки від своїх союзників.

Танки Leopard на фронті - що відомо

Як зазначило видання Forbes, у наступі в Курській області Росії бере участь 21-ша механізована бригада, в арсеналі якої - найпередовіші та найкращі західні танки - Strv 122/Leopard 2A6. І, згідно з роликами із соціальних мереж, один з цих танків під час бою біля села Веселе був підбитий безпілотником або підірвався на міні.

Аналітик видання підкреслює, що кожен Strv 122 і Leopard 2A6 є дорогоцінним, адже Україна отримала лише 10 Strv 122 зі Швеції та 21 Leopard 2A6 з Німеччини та Португалії, усі у 2023 році. До весни з цих танків залишилося близько 20, всі вони належали 21-й механізованій бригаді, і навряд чи їй слід очікувати на нові поставки.

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