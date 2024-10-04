Російські безпілотники підбили принаймні один із 20 танків Strv 122/Leopard 2A6.

6 серпня українські сили вторглися в Курську область Росії, захопивши сотні миль території, проте Україна платить за це вторгнення здачею міст на сході, а також знищенням найдорогоціннішої техніки.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у наступі в Курській області бере участь 21-ша механізована бригада, в арсеналі якої - найпередовіші та найкращі західні танки - Strv 122/Leopard 2A6 (ці два типи розрізняються в основному довжиною основних знарядь). І, згідно з роликами із соцмереж, один із цих танків під час бою біля села Веселе був підбитий безпілотником або підірвався на міні.

Аналітик підкреслює, що кожен Strv 122 і Leopard 2A6 є дорогоцінним, адже Україна отримала лише 10 Strv 122 зі Швеції та 21 Leopard 2A6 з Німеччини та Португалії, усі у 2023 році. До весни з цих танків залишилося близько 20, всі вони належали 21-й механізованій бригаді, і навряд чи їй слід очікувати нових поставок:

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"Тоді як інші бригади Leopard 2 української армії - 33-тя і 155-та механізовані бригади - експлуатують старіші та численніші моделі Leopard 2A4 і отримали кілька партій нових танків для заміни втрат на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новими моделями танків навряд чи отримає нові машини".

Як зазначає Акс, шведська і німецька армії ледве підтримують свої власні танкові бригади; жодна з них не планує більше розлучитися з найкращими своїми танками.

При цьому, зазначає аналітик, є свідчення того, що 21-ша механізована бригада вже втратила принаймні один танк у Курській області, який згорів після влучання вибухового fpv-безпілотника.

"Те, що українські командири готові ризикнути своїми останніми Strv 122 і Leopard 2A6 у Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню в область. Зусилля з вторгнення обходяться українцям втратою міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити", - підсумовує аналітик.

Ситуація на сході - що відомо

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із Вугледара, щоб уникнути оточення і подальших втрат.

Як зазначав аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен, у південній частині Донецької області росіяни в серпні та вересні захопили близько 318 квадратних миль території. При цьому найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, збігшись з українським вторгненням у Курську область Росії.

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