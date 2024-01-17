Зокрема, ця ракета тепер має активний захист від викидів теплових пасток, каже Скібіцький.

Російські окупаційні війська вчаться і модернізують своє озброєння. Зокрема, ракети Х-101, які ворог випускає по Україні зараз, відрізняються від тих, які загарбники застосовували у 2022 році.

"Ворог вчиться, вчиться досить швидко. Я вам просто наведу приклад: ті ж крилаті ракети Х-101 зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо", – заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на дискусійній програмі у Давосі.

За його словами, Україна має розвивати військово-промисловий комплекс та протиповітряну оборону, адже Москва не зупиниться.

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"Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати і контрнаступальних заходів, щоб не допустити втрати територій. Досвід 2023 року нам це показав", – резюмував Скібіцький.

Виробництво ракет в Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що з осені в РФ не змогли істотно збільшити виробництво ракет. Він зауважив, що все, що виробляється, одразу використовується для ударів по Україні.

За словами Скібіцького, максимальні показники становлять близько 115-130 стратегічних ракет, проте вони можуть відрізнятися залежно від місяця. Крім того, ворог намагається тримати певний стратегічний резерв ракет. Це близько 30% від наявних запасів.

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