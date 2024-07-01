Експерти кажуть, що літаки матимуть ефект на загальну ситуацію на полі бою, але все залежить від їхньої кількості.

Союзники запровадили нові правила використовування зброї, яку постачають Україні. Це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16.

Як пише Business Insider з посиланням на експертів, перші винищувачі американського виробництва мають надійти цього літа. Це тому, що Україна тепер має дозвіл на використання зброї, наданої її союзниками, для ураження цілей на території Росії.

Джордж Баррос, військовий експерт з американського Інституту вивчення війни, сказав, що це зробить F-16 більш ефективними. Приблизно місяць тому, кажучи про F-16, експерт заявляв, що Україні потрібні можливості, але Росія має сильніші військово-повітряні сили та велику мережу ППО.

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"Тепер я насправді набагато оптимістичніший", - сказав він.

Україна може вражати цілі в Росії

До травня союзники не дозволяли Україні застосувати надану ними зброю для удару по території Росії. Це було серйозним недоліком, оскільки Росія могла збирати війська та техніку просто на кордоні і здійснювати атаки з місць, які Україна не могла вразити. Багато аналітиків казали, що це означало, що Україна воює однією рукою за спиною. Але в травні багато її союзників послабили обмеження.

Баррос сказав, що скасування заборони на удари по Росії означає, що очікуваний вплив літаків F-16 тепер значно зросте.

"Тепер я бачу цей проблиск надії, і тепер ми можемо почати оцінювати повітряну силу", - сказав він.

Пітер Лейтон, співробітник Азійського інституту Гріффіта та колишній офіцер Королівських ВПС Австралії, сказав, що для того, щоб F-16 були найбільш ефективними, російську ППО потрібно знищити. Можливість націлитися на протиповітряну оборону, розміщену в Росії, є великою перевагою.

Баррос сказав, що Україна, швидше за все, матиме занадто мало F-16 цього літа, щоб зробити значні зміни. Але з часом це може "перерости у великий ефект".

Він додав, що скасування Сполученими Штатами додаткових обмежень мало б більший ефект. США як і раніше не дозволять Україні використовувати боєприпаси великої дальності для ударів углиб російської території, звідки деякі з озброєнь Росії найбільшої дальності можуть обстрілювати Україну.

Президент України також закликав своїх союзників ще більше пом’якшити обмеження на використання зброї великої дальності для ударів по військових об’єктах у Росії, заявивши, що Україна все ще не може зупинити смертоносні атаки плануючими бомбами.

Україна знову може воювати

Перші місяці цього року Україна витратила на боротьбу з гострою нестачею техніки та боєприпасів. Але США відновили допомогу в квітні.

За словами деяких експертів, це має дати поштовх першим F-16 в Україні, хоча неясно, як довго триватиме підтримка США порівняно з тим, коли можуть надійти нові F-16.

Лейтон сказав, що "на тактичному рівні" F-16 є поштовхом для України, але деякі нестачі в Україні могли б не бути настільки помітними, якби F-16 прибули раніше.

Україна чекає на F-16

Україна просила про F-16 з початку повномасштабного вторгнення Росії, але дозвіл США відправити американські літаки надійшов лише в травні 2023 року.

Експерти кажуть, що союзникам України слід було надати F-16 раніше, якщо вони хотіли побачити, як ці винищувачі справляють удари на полі бою цього року, оскільки проблеми з підготовкою пілотів та їх інтеграцією в українську армію, швидше за все, були б вирішені.

"Якби Захід подарував F-16 роком раніше, то більшість цих проблем уже були б вирішені", - сказав Майкл Кларк, експерт з Росії та України та британський радник з національної безпеки.

"Але ми, як завжди, залишили це до останнього моменту, а потім очікували, що українці зроблять з ними чудеса, чого не станеться", - додав він.

Експерти також кажуть, що Україні потрібно більше літаків, ніж обіцяно, оскільки менша кількість означає, що потрібно бути особливо обережними з тими, які вона отримує.

Марк Кансіан, полковник морської піхоти у відставці та експерт із оборонної стратегії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що "проблема полягає в тому, що F-16 не буде дуже багато".

Він сказав, що несправедливо очікувати, що Україна досягне масштабних проривів без значної кількості літаків. За його словами, США мають таке домінування в повітрі, тому що вони використовують "сотні літаків із широкою системою підтримки на землі".

Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія пообіцяли Україні приблизно 85 літаків, але неясно, скільки їх має надійти в першій хвилі та коли буде доставлено більше.

Кларк сказав, що без додаткової кількості літаків, "з точки зору захисту українського повітряного простору та здатності справлятися на всьому фронті з чисельністю Росії, F-16 подолають довгий шлях до можливості зробити це".

Щоб бути справді ефективними, сказав він, Україні потрібно щонайменше 200 одиниць разом із підтримкою, яка їм потрібна.

Попри це, експерти сказали, що F-16 будуть мати значення для України, але самі по собі повністю не змінюватимуть ситуацію. Реактивні літаки допомагатимуть поповнювати втрати, стримувати російські літаки та діяти як протиповітряна оборона.

Тім Робінсон, спеціаліст з військової авіації Королівського аеронавігаційного товариства Великобританії, сказав, що літак також "зробить російських пілотів там трохи більш обережними щодо того, з чим вони стикаються".

Що дадуть літаки F-16 Україні

Раніше журналісти The Guardian розповіли, що західні винищувачі F-16 зможуть захистити Харків від російських авіабомб. Там також розповіли подробиці про навчання українських пілотів - зазначається, що воно було "непростим".

На думку військового експерта Петра Черника, одна ескадрилья літаків F-16 може допомогти Україні не тільки очистити небо від російських носіїв, а й вийти до Азовського моря.

Тим часом нардепка Олександра Устінова заявила, що отримання Україною додаткових літаків F-16 ускладниться. Оскільки Україні просто не вистачатиме пілотів для нових винищувачів.

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