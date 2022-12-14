За словами президента, цього тижня спостерігається "важливий прогрес у питанні щодо ППО".

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку домовленостей, які посилять оборонні спроможності України.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну й протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи", - сказав він.

Відео дня

За словами Зеленського, цього тижня спостерігається "важливий прогрес у питанні щодо ППО".

"Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей Україні", - сказав глава держави.

За його словами, Україна також "не зменшує активності" заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності.

Війна в Україні: озброєння для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, лідери країн G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) за підсумками саміту 12 грудня пообіцяли Україні надати більше систем ППО.

На сьогодні в Україні вже працюють німецька система протиповітряної оборони IRIS-T і американські системи NASAMS.

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